Исследователи рассказали, какая подработка без опыта самая прибыльная

Самой прибыльной подработкой для россиян без трудового опыта стали ремонтные работы. Об этом РИА Новости сообщили эксперты «Авито Подработки».
По итогам января-июня 2026 года бизнес-заказчики готовы платить ремонтникам без опыта в среднем 86 035 рублей в месяц. На втором месте оказалась подработка автомехаником. В первом полугодии таким исполнителям предлагали в среднем 83 916 рублей в месяц. Тройку лидеров замкнули строители. Их средний доход на подработке без опыта составил 76 518 рублей в месяц.
Также в пятерку самых высокооплачиваемых вариантов вошли мастера ногтевого сервиса со средним доходом 69 347 рублей и сварщики, которым предлагали 64 581 рубль в месяц.
«Сегодня все больше бизнес-заказчиков готовы привлекать исполнителей без опыта, если необходимые навыки можно быстро освоить на практике», — отметил старший директор сервиса временной занятости Дмитрий Королев.
По его словам, за год число предложений о подработке без опыта выросло в автобизнесе на 66%, общественном питании на 43% и складской логистике на 41%.