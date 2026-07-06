Исследователи рассказали, какая подработка без опыта самая прибыльная

По итогам января-июня 2026 года бизнес-заказчики готовы платить ремонтникам без опыта в среднем 86 035 рублей в месяц. На втором месте оказалась подработка автомехаником. В первом полугодии таким исполнителям предлагали в среднем 83 916 рублей в месяц. Тройку лидеров замкнули строители. Их средний доход на подработке без опыта составил 76 518 рублей в месяц.