Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исследователи рассказали, какая подработка без опыта самая прибыльная

Самой прибыльной подработкой для россиян без трудового опыта стали ремонтные работы.

Самой прибыльной подработкой для россиян без трудового опыта стали ремонтные работы. Об этом РИА Новости сообщили эксперты «Авито Подработки».

По итогам января-июня 2026 года бизнес-заказчики готовы платить ремонтникам без опыта в среднем 86 035 рублей в месяц. На втором месте оказалась подработка автомехаником. В первом полугодии таким исполнителям предлагали в среднем 83 916 рублей в месяц. Тройку лидеров замкнули строители. Их средний доход на подработке без опыта составил 76 518 рублей в месяц.

Также в пятерку самых высокооплачиваемых вариантов вошли мастера ногтевого сервиса со средним доходом 69 347 рублей и сварщики, которым предлагали 64 581 рубль в месяц.

«Сегодня все больше бизнес-заказчиков готовы привлекать исполнителей без опыта, если необходимые навыки можно быстро освоить на практике», — отметил старший директор сервиса временной занятости Дмитрий Королев.

По его словам, за год число предложений о подработке без опыта выросло в автобизнесе на 66%, общественном питании на 43% и складской логистике на 41%.