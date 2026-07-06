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В Красноярском крае дроны помогли найти нарушения на 17,2 тысяч га сельхозземель

В Красноярском крае специалисты Россельхознадзора используют беспилотники для проверки сельскохозяйственных земель.

В Красноярском крае специалисты Россельхознадзора используют беспилотники для проверки сельскохозяйственных земель. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Дроны помогают обследовать большие и сложные участки, куда трудно добраться обычным способом. С их помощью специалисты быстрее осматривают территории, прокладывают маршрут полета и получают данные в хорошем качестве. За первые 6 месяцев 2026 года инспекторы провели с использованием беспилотников 313 контрольных мероприятий. Всего они проверили более 29,6 тыс. га земель сельхозназначения.

Нарушения выявили на площади 17,2 тыс. га. Среди них зарастание участков сорной травой, деревьями и кустарниками, а также несанкционированные свалки отходов. По итогам проверок правообладателям земель объявили 150 предостережений и выдали 55 предписаний об устранении нарушений.

В Россельхознадзоре напомнили, что владельцы и пользователи сельхозземель должны своевременно вводить участки в оборот и не допускать их зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью.