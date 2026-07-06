В Красноярском крае дроны помогли найти нарушения на 17,2 тысяч га сельхозземель

Дроны помогают обследовать большие и сложные участки, куда трудно добраться обычным способом. С их помощью специалисты быстрее осматривают территории, прокладывают маршрут полета и получают данные в хорошем качестве. За первые 6 месяцев 2026 года инспекторы провели с использованием беспилотников 313 контрольных мероприятий. Всего они проверили более 29,6 тыс. га земель сельхозназначения.