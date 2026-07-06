Движение трамваев № 27 возобновили в Нижнем Новгороде 6 июля

Нижегородские трамваи № 27 возобновили перевозку пассажиров 6 июля. Об этом рассказали в Центре развития транспортных систем.
Трамваи курсируют от Московского вокзала до Лапшихи. Сегодня, в утренний час пик, на линию выпустили восемь единиц транспорта.
Напомним, новый способ оплаты проезда по Bluetooth тестируют в Нижнем Новгороде. Пассажиры смогут купить билет прямо со своего места. Оплата должна пройти даже при перебоях в работе мобильного интернета.
Ранее сообщалось, что ЦРТС ответил на жалобы нижегородцев на отмену наличных в транспорте. С 1 июля горожанам доступны только безналичные способы оплаты — транспортными и банковскими картами.