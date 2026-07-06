МЧС планирует создать в Калининградской области спасательный центр площадью 250 тысяч квадратов

МЧС планирует создать в Калининградской области новый спасательный центр площадью 250 тысяч квадратных метров. Как сообщает «Интерфакс», этот вопрос будут обсуждать во время визита в регион главы ведомства Александра Куренкова.
Министр прибыл в Калининградскую область в понедельник, 6 июля. Согласно плану, Куренков обсудит вопросы безопасности населения и развития пожарно-спасательной инфраструктуры, а также примет участие в совещании с правительством по защите объектов гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Особое внимание обещают уделить дальнейшему развитию сил и средств МЧС в регионе.
В частности, ведомство намерено создать в Калининградской области новый спасательный центр площадью 250 тысяч квадратных метров. Реализация проекта позволит укрепить материально-техническую базу и повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации.
Кроме того, министр передаст региональным подразделениям современные образцы спецтехники и вручит ведомственные награды. Александр Куренков также оценит оснащение центра Государственной инспекции по маломерным судам.