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МЧС планирует создать в Калининградской области спасательный центр площадью 250 тысяч квадратов

Проект должен укрепить материально-техническую базу и повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации.

МЧС планирует создать в Калининградской области новый спасательный центр площадью 250 тысяч квадратных метров. Как сообщает «Интерфакс», этот вопрос будут обсуждать во время визита в регион главы ведомства Александра Куренкова.

Министр прибыл в Калининградскую область в понедельник, 6 июля. Согласно плану, Куренков обсудит вопросы безопасности населения и развития пожарно-спасательной инфраструктуры, а также примет участие в совещании с правительством по защите объектов гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Особое внимание обещают уделить дальнейшему развитию сил и средств МЧС в регионе.

В частности, ведомство намерено создать в Калининградской области новый спасательный центр площадью 250 тысяч квадратных метров. Реализация проекта позволит укрепить материально-техническую базу и повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации.

Кроме того, министр передаст региональным подразделениям современные образцы спецтехники и вручит ведомственные награды. Александр Куренков также оценит оснащение центра Государственной инспекции по маломерным судам.

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