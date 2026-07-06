Телебашню в Перми 8 июля украсит праздничная подсветка

Подсветку включат в честь Дня семьи, любви и верности с 23:00 8 июля до 01:00 9 июля. Световой парад состоится по всей стране в знак поддержки важности идеи сохранения семейных ценностей и роли семьи в воспитании детей. Официальный статус праздник приобрел указом президента РФ в 2022 году.