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Телебашню в Перми 8 июля украсит праздничная подсветка

Красочную иллюминацию включат в День семьи, любви и верности.

Источник: Комсомольская правда

В Перми 8 июля праздничная подсветка украсит главную телебашню города. О включении на два часа тематической архитектурно-художественную подсветки сообщил Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр.

Подсветку включат в честь Дня семьи, любви и верности с 23:00 8 июля до 01:00 9 июля. Световой парад состоится по всей стране в знак поддержки важности идеи сохранения семейных ценностей и роли семьи в воспитании детей. Официальный статус праздник приобрел указом президента РФ в 2022 году.

В Перми на День семьи, любви и верности выступит Антон Макарский. Праздничный концерт состоится на Соборной площади.