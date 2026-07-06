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Второй этап приема заявлений в первый класс стартует в Самаре 6 июля

Самарцы с 6 июля могут записать ребенка в школу не по прописке.

Источник: Комсомольская правда

С 6 июля в Самарской области стартовал второй этап приема заявлений в первый класс. Он продлится до 5 сентября включительно, при наличии в выбранной школе свободных мест для первоклашек.

«Второй этап записи в первый класс через госуслуги — это период, когда подать заявление могут все желающие, независимо от места регистрации ребенка», — напомнила пресс-служба министерства образования Самарской области.

На этом этапе подать заявление можно в любую школу, если в ней еще принимают детей в первый класс. Заполнить и отправить заявление можно непосредственно на госуслугах, а также лично в школе. Еще один вариант — направить документы заказным письмом. Подробные правила приема детей в первый класс можно найти на сайте школы.