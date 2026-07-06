Второй этап приема заявлений в первый класс стартует в Самаре 6 июля

На этом этапе подать заявление можно в любую школу, если в ней еще принимают детей в первый класс. Заполнить и отправить заявление можно непосредственно на госуслугах, а также лично в школе. Еще один вариант — направить документы заказным письмом. Подробные правила приема детей в первый класс можно найти на сайте школы.