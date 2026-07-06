С 7 июля на обходе Красноярска возле Солонцов изменится схема движения

Во вторник, 7 июля, на обходе Красноярска (район путепровода через проспект Котельникова) будет изменена схема организации дорожного движения. Изменения связаны с окончанием работ на ранее закрытом участке, где велся монтаж подземного пешеходного перехода и укладка водопропускной трубы. В этот день примерно в 14:00 движение автомобилей возобновится по основному ходу трассы, но только по двум полосам (по одной в каждую сторону). Это стало возможным благодаря тому, что в минувшие выходные подрядчик завершил укладку асфальтобетона на данном отрезке. После введения изменений начнется демонтаж временной объездной дороги. Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрута. Реконструкцию транспортной развязки выполняют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».