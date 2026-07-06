В минздраве рассказали о состоянии мамы и девочки, который пострадали в ДТП в Прибрежном

Напомним, ДТП случилось вечером 5 июля на ул. Заводской. «Мерседес» на большой скорости выскочил на тротуар и сбил женщину с двумя маленькими детьми. На месте погиб трехлетний мальчик, его младшая сестра и мама были доставлены в больницу.