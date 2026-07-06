Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В минздраве рассказали о состоянии мамы и девочки, который пострадали в ДТП в Прибрежном

Малышка до сих пор находится на ИВЛ.

В минздраве рассказали о состоянии мамы и девочки, который пострадали в ДТП в Прибрежном. Годовалая девочка по-прежнему в тяжелом состоянии. Об этом сообщается 6 июля.

«Девочка в тяжелом состоянии на ИВЛ в детской областной больнице, врачи продолжают мероприятия по стабилизации состояния», — прокомментировали в минздраве.

Мама находится в удовлетворительном состоянии. Она была госпитализирована в нейрохирургию с легкой черепно-мозговой травмой.

Напомним, ДТП случилось вечером 5 июля на ул. Заводской. «Мерседес» на большой скорости выскочил на тротуар и сбил женщину с двумя маленькими детьми. На месте погиб трехлетний мальчик, его младшая сестра и мама были доставлены в больницу.