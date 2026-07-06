Татарстанские ученые приняли участие в создании ИИ для распознавания эмоций

«Мониторинг психического здоровья с помощью распознавания эмоций играет важную роль в разработке систем персонализированного здравоохранения и в ранней диагностике депрессии, тревожности и связанных со стрессом расстройств. Если существующие подходы к распознаванию эмоций по ЭЭГ с помощью искусственного интеллекта требуют ручного выбора и настройки признаков, плохо обобщаются на разные наборы данных и вычислительно сложны, то наша новая ИИ-архитектура снимает эти ограничения», — подчеркнул ведущий программист-математик Исследовательского центра в сфере ИИ Университета Иннополис Дмитрий Каплун.