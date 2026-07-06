Татарстанские ученые приняли участие в создании ИИ для распознавания эмоций

Исследователи Университета Иннополис, Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» и Джадавпурского университета в Индии разработали ИИ-алгоритм, который может определять эмоции по сигналам мозга. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан.
Новая модель была протестирована на трех общедоступных эталонных наборах данных электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Точность 99,99% модель показала на наборах данных, где нужно было определить спокойствие, стресс или радость и эмоциональные состояния в условиях стресса. Предложенная исследователями архитектура объединяет две параллельные ветви нейронной сети. Результаты обеих ветвей объединяются, а итог классифицируется с помощью компактной нейросети.
«Мониторинг психического здоровья с помощью распознавания эмоций играет важную роль в разработке систем персонализированного здравоохранения и в ранней диагностике депрессии, тревожности и связанных со стрессом расстройств. Если существующие подходы к распознаванию эмоций по ЭЭГ с помощью искусственного интеллекта требуют ручного выбора и настройки признаков, плохо обобщаются на разные наборы данных и вычислительно сложны, то наша новая ИИ-архитектура снимает эти ограничения», — подчеркнул ведущий программист-математик Исследовательского центра в сфере ИИ Университета Иннополис Дмитрий Каплун.
Добавим, что Университет Иннополис получил субсидию на создание центров развития промышленной робототехники по федеральному проекту «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства», входящему в нацпроект «Средства производства и автоматизации».
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.