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В Воронеже полностью перекроют участок Московского проспекта

Из-за ремонта коллектора водителям придется искать пути объезда и учитывать изменения в схеме движения.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже полностью перекроют движение на участке Московского проспекта. Из-за экстренных аварийных работ на канализационном коллекторе, которые проводит «РВК-Воронеж». По данным мэрии, «проезд транспорта по всем трем полосам от улицы Беговой до улицы Хользунова будет закрыт в ближайшее время». Об этом в городской администрации сообщили 6 июля в 12:29.

Нельзя будет проехать на кольцевое пересечение с улицы Хользунова (если ехать от улицы Маршала Жукова в направлении улицы Шишкова). Изменения затронут и маршруты общественного транспорта, однако о том, как именно они будут ходить, администрация города сообщит дополнительно.

Напомним, в Северном микрорайоне поврежден коллектор диаметром 1000 мм. Сейчас на месте специалисты подготавливаются к перекачке сточных вод — задействованы два насоса — и параллельно уточняется расположение подземных коммуникаций. Отключения воды не планируется, ресурс подается в дома в обычном режиме.

Ранее речь шла лишь о временном частичном перекрытии дороги.

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