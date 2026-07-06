В Воронеже полностью перекроют участок Московского проспекта

В Воронеже полностью перекроют движение на участке Московского проспекта. Из-за экстренных аварийных работ на канализационном коллекторе, которые проводит «РВК-Воронеж». По данным мэрии, «проезд транспорта по всем трем полосам от улицы Беговой до улицы Хользунова будет закрыт в ближайшее время». Об этом в городской администрации сообщили 6 июля в 12:29.