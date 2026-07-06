Нижегородцам продлят проездные на канатную дорогу из-за приостановки движения

На период, пока канатная дорога не принимает пассажиров, жителям рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами. Добраться от Бора до Нижнего Новгорода и обратно можно на пригородных автобусах, следующих по межмуниципальным направлениям, а также пригородных электропоездах. О дате возобновления работы канатной дороги сообщат дополнительно. Актуальную информацию можно получить по телефону автоинформатора или на официальном сайте перевозчика.