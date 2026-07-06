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Нижегородцам продлят проездные на канатную дорогу из-за приостановки движения

Пассажирам советуют временно пользоваться автобусами и электричками.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирам канатной дороги Нижний Новгород — Бор продлят действие обычных проездных билетов на время вынужденной остановки движения. Работа переправы остается приостановленной по техническим причинам, сообщили в министерстве транспорта Нижегородской области.

На период, пока канатная дорога не принимает пассажиров, жителям рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами. Добраться от Бора до Нижнего Новгорода и обратно можно на пригородных автобусах, следующих по межмуниципальным направлениям, а также пригородных электропоездах. О дате возобновления работы канатной дороги сообщат дополнительно. Актуальную информацию можно получить по телефону автоинформатора или на официальном сайте перевозчика.

Напомним, днем 5 июля канатная дорога остановилась из-за мощного циклона, который обрушился на Нижегородскую область в выходные. Посадку пассажиров к тому моменту уже прекратили, однако в двух кабинах возле станции «Сенная» оставались люди. Спасатели МЧС провели сложную операцию и эвакуировали всех находившихся в кабинках пассажиров.

Всего были спасены 16 человек, в том числе четверо детей. По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, никто не пострадал. После происшествия прокуратура региона организовала проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалистам предстоит установить причины остановки и дать оценку действиям ответственных лиц.

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