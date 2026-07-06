Бочаров заявил о сложной обстановке с пожарами в Волгоградской области

— Несмотря на снижение количества пожаров и возгораний в 2026 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21% процент, в регионе в последние несколько дней среднесуточное количество ландшафтных пожаров и возгораний уже увеличилось с 25 до 35-ти, а порой и больше, что при усилении ветровой нагрузки и прохождении грозовых фронтов создает дополнительные опасности для территорий муниципальных образований, — объяснил ситуацию Андрей Бочаров.