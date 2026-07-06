На Дону число СПА-центров и бань выросло на 2%

С июня 2025 по июнь 2026 года в регионе было зарегистрировано 96 новых компаний. Из них 72 появились в 2025 году, а 24 — в 2026 году. За этот же период было закрыто 86 организаций: 52 компании прекратили свою деятельность в 2025 году, а оставшиеся 24 — в 2026 году.