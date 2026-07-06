Финансисты в Калининграде получают почти вдвое больше средней зарплаты по городу — исследование

При этом зарплаты в финансовой сфере почти в два раза превышают средний уровень оплаты труда по городу. По данным исследования, средняя номинальная начисленная зарплата в Калининграде составляет 96 тыс. рублей. Таким образом, доход работников банковского сектора примерно на 85 тыс. рублей, или почти на 90%, выше среднего показателя.