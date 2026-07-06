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Финансисты в Калининграде получают почти вдвое больше средней зарплаты по городу — исследование

За год областной центр улучшил свои позиции на 8 пунктов.

Источник: Клопс.ru

Калининград занял 20-е место в рейтинге российских городов по уровню зарплат в наиболее высокооплачиваемых отраслях экономики. За год областной центр поднялся сразу на восемь позиций — с 28-го места. Такие данные приводит исследование РИА Рейтинг, опубликованное 6 июля.

Самой высокооплачиваемой отраслью в Калининграде стали банки и финансовые услуги. После уплаты НДФЛ сотрудники этого сектора в среднем получают 181 тыс. рублей в месяц.

При этом зарплаты в финансовой сфере почти в два раза превышают средний уровень оплаты труда по городу. По данным исследования, средняя номинальная начисленная зарплата в Калининграде составляет 96 тыс. рублей. Таким образом, доход работников банковского сектора примерно на 85 тыс. рублей, или почти на 90%, выше среднего показателя.

Лидером общероссийского рейтинга стал Южно-Сахалинск, где в нефтегазовой отрасли средняя зарплата достигает 528 тыс. рублей в месяц. Второе место заняла Москва с 398 тыс. рублей в финансовом секторе, третье — Анадырь, где в строительстве получают в среднем 364 тыс. рублей.

Самые низкие показатели зафиксированы в Магасе и Элисте — 69 тыс. рублей в сфере государственного управления. Во Владикавказе наиболее высокооплачиваемой отраслью стала энергетика со средней зарплатой 74 тыс. рублей.

Каждый 12-й калининградец находится за чертой бедности.

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