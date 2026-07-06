Нижегородцам объяснили, что делать, если во дворе стоит брошенный автомобиль

Брошенные автомобили создают множество проблем для жителей домов. Они занимают парковочные места, мешают проезду экстренных служб и ограничивают доступ к придомовой территории. Чтобы решить эту проблему, необходимо действовать в соответствии с законодательством и региональными нормативными актами. 450media.ru приводит рекомендации специалистов Государственной информационной системы ЖКХ о порядке действий в таких случаях.