Нижегородцам объяснили, что делать, если во дворе стоит брошенный автомобиль

Брошенные автомобили создают множество проблем для жителей домов. Они занимают парковочные места, мешают проезду экстренных служб и ограничивают доступ к придомовой территории. Чтобы решить эту проблему, необходимо действовать в соответствии с законодательством и региональными нормативными актами. 450media.ru приводит рекомендации специалистов Государственной информационной системы ЖКХ о порядке действий в таких случаях.
1. Определите собственника автомобиля.
Самый быстрый способ — обратиться к соседям через чат подъезда или дома. Часто удаётся договориться с владельцем напрямую, избегая бюрократических процедур.
2. Обратитесь в администрацию муниципалитета.
Напишите официальное заявление, подробно описав ситуацию: укажите точный адрес стоянки, марку, цвет и госномер автомобиля (если есть), а также приложите фотоматериалы, подтверждающие длительный простой. На основании вашего обращения профильный орган проверит ситуацию и примет меры в рамках местного регламента.
3. Обратитесь в Госавтоинспекцию, если автомобиль нарушает ПДД.
Если машина припаркована неправильно — например, на тротуаре, газоне или детской площадке, — это нарушение ПДД. Сотрудники ГАИ могут оформить протокол и инициировать эвакуацию автомобиля.
4. При отсутствии результата обратитесь к юристу.
Если административные методы не помогли, правовая поддержка поможет защитить интересы жильцов и восстановить порядок на придомовой территории. Юрист подскажет, какие шаги предпринять для решения проблемы.