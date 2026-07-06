ФНС снова требует банкротства орловского спиртзавода из-за долга на 274 млн

По данным Rusprofile, ООО «Мценская крепость» зарегистрировано в Мценском районе Орловской области в 2019 году. Основной вид деятельности — производство крепких алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина и ликеров. Уставный капитал — 175,8 млн руб. С марта 2022 года компанию контролирует столичная предпринимательница Оксана Ткачева через ООО «Арета». Ранее, с октября 2021-го, предприятие принадлежало Сергею Коновалову. В 2025 году общество сработало с выручкой в 245 млн руб. и убытком в 359 млн руб. Гендиректор — Олег Бардин.