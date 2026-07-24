Опрос выявил, что треть россиян передаривают подарки

Стало известно, как россияне относятся к выбору подарков, какую сумму обычно тратят и принимают ли подарки не из вишлиста. В опросе приняли участие свыше 13 тысяч человек из более чем 50 регионов России.
Бюджет и временные рамки
48,07% опрошенных выделяют на подарок близкому человеку сумму от 1 000 до 5 000 рублей, ещё 30,84% — от 5 000 до 15 000 рублей. Крупные расходы (свыше 30 000 рублей) допускают лишь 5,43% респондентов, тогда как 4,54% укладываются в бюджет до 1 000 рублей, а 4,56% признались, что не дарят подарков вообще.
Что касается временных рамок, то 63,20% приобретают презент за несколько недель до мероприятия, предварительно обдумывая варианты. Ещё 29,86% делают это за 2−3 дня до события. И только 4,61% признались, что покупают подарок в последний день в спешке, и 2,32% — непосредственно в день праздника или уже после него. Таким образом, порядка 93% опрошенных избегают импульсивных решений.
Отношение к процессу и предпочтения получателя
Для 51,54% респондентов выбор подарка — это «приятная забота». В то же время 18,62% опрошенных просят у человека готовый список подарков. Для 13,16% дарение является рутинной обязанностью, для 8,68% — стрессом, и 8,00% относятся к процессу равнодушно, выбирая первое попавшееся или даря деньги.
Когда респондентов спросили о том, что они сами хотели бы получить, безусловным лидером оказалась практичность: 59,90% выбрали полезные в быту вещи. Деньги в качестве предпочтительного варианта назвали 23,45%, подарки-впечатления (билеты, сертификаты, поездки) — 12,82%, и лишь 3,83% обрадовались бы «бесполезным, но приятным мелочам».
При этом 23,35% опрошенных считают формат подарка-впечатления современным и запоминающимся, тогда как 54,24% готовы преподнести такой подарок, только если знают точные предпочтения человека. Категорически против подарков-впечатлений высказались 12,32% респондентов, а 10,08% хотели бы попробовать этот вариант в будущем.
Кому дарить подарки сложнее всего
На вопрос о том, кому дарить подарки труднее всего, почти половина респондентов (46,47%) ответили, что сталкиваются с равными сложностями или, напротив, не испытывают их вовсе. Среди остальных наибольшие затруднения вызывает выбор для коллег и начальства (16,83%), затем идут родители и пожилые родственники (15,23%), дети и подростки (13,47%).
Как относятся к передариванию подарков
Как показал опрос, половина респондентов (51,34%) хранят ненужные вещи «на всякий случай» в шкафу, а 35,69% передаривают их кому-либо ещё. Перепродают ненужные подарки на онлайн-площадках 3,67%, выбрасывают — 3,11%, отдают на благотворительность — 6,19%.
А что делают опрошенные, если узнают, что полученный ими подарок был передарен другим человеком? Исследование показало, что 28,07% респондентов понимают дарителя, если вещь новая и не подошла по каким-либо причинам, 25,69% заявляют, что им всё равно, а 20,32% сами практикуют подобное поведение. И только 25,91% считают передаривание неуважением и обижаются.
Как реагируют на ненужный подарок
На вопрос о том, обязан ли человек изображать радость, если подарок ему не нравится, россияне ответили следующим образом. «Да, это обязательно» ответили 41,05%, ещё 34,95% полагают, что всё зависит от ситуации и степени близости с дарителем. Промолчать, но не притворяться, готовы 12,24%, мягко, но честно сказать о своих чувствах — 10,56%, и лишь 1,20% решились бы прямо заявить о недовольстве.
Следуют ли вишлистам
Большинство респондентов (69,55%) принимают любой подарок не из вишлиста с радостью, считая, что «главное — внимание». Однако почти каждый шестой (16,41%) внешне благодарит, но внутри расстраивается, а 5,74% принимают вещь, чтобы впоследствии её передарить, вернуть или обменять. Лишь 1,41% готовы вежливо отказаться, и 6,89% действуют ситуативно: принимают, если угадали, и отказываются, если нет.
Абсолютное большинство респондентов (79,17%) готовы дарить подарок строго по вишлисту, считая такой подход удобным и надёжным. Лишь 15,75% предпочтут выбрать презент на своё усмотрение, а 5,07% вообще откажутся от дарения, если не смогут самостоятельно выбрать подарок.
Опрос проведён в рамках интерактивного спецпроекта от ОК и Новости Mail «Народная карта подарков» — он показывает, какие подарки чаще выбирают жители разных регионов России и чем отличаются их привычки в дарении.
Проект подготовлен в рамках инициативы «Народный день подарков», которую Одноклассники отмечают 24 июля. Её идея — напомнить, что тёплые слова и знаки внимания важны не только по календарным праздникам: подарки можно дарить просто так, без повода, чтобы оставаться ближе.
Одноклассники и Новости Mail изучили, что пользователи дарят друг другу в разных регионах страны — от Калининграда до Владивостока. Исследование помогает увидеть, как по‑разному устроена культура дарения в России и какие подарки становятся по‑настоящему «народными» в каждом регионе.