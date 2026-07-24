Опрос выявил, что треть россиян передаривают подарки

На вопрос о том, обязан ли человек изображать радость, если подарок ему не нравится, россияне ответили следующим образом. «Да, это обязательно» ответили 41,05%, ещё 34,95% полагают, что всё зависит от ситуации и степени близости с дарителем. Промолчать, но не притворяться, готовы 12,24%, мягко, но честно сказать о своих чувствах — 10,56%, и лишь 1,20% решились бы прямо заявить о недовольстве.