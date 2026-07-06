Парусная регата и бенефис морского царя: в субботу Полесск отметит День города

Центральным событием станет церемония награждения «Наследие Полесского округа: 80 лет созидания». Она начнется в 15:00 и продлится до 17:00. Сразу после неё стартует фестиваль русско-белорусской культуры «Полесье» — он также развернётся на главной сцене.