Четвертый класс пожароопасности лесов и торфяников установился на юге Нижегородской области

Жителям региона настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности: не жечь мусор на садовых и дачных участках, не сжигать отходы вблизи лесов и лесных насаждений, не разводить костры в лесу, не бросать горящие спички и непотушенные сигареты. Также просят не оставлять на открытых солнечных местах бутылки, осколки стекла и другой мусор, которые могут стать причиной возгорания.