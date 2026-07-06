Четвертый класс пожароопасности лесов и торфяников установился на юге Нижегородской области

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РСЧС сообщает, что на юге Нижегородской области в период с 7 по 10 июля 2026 года сохраняется высокая пожароопасность лесов и торфяников (4‑й класс).
Жителям региона настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности: не жечь мусор на садовых и дачных участках, не сжигать отходы вблизи лесов и лесных насаждений, не разводить костры в лесу, не бросать горящие спички и непотушенные сигареты. Также просят не оставлять на открытых солнечных местах бутылки, осколки стекла и другой мусор, которые могут стать причиной возгорания.
В объявленных зонах будет введён запрет на посещение лесов. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните в экстренные оперативные службы по номеру 112.
Ранее сообщалось, что различные классы пожароопасности установились в нижегородских лесах.