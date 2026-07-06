Среди 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Воронежской области есть ребёнок

Медики рассказали о состоянии 19 человек, пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом и фурой на трассе М-4 «Дон» в Богучарском районе Воронежской области.
В пресс-службе регионального министерства здравоохранения корреспонденту vrn.aif.ru сообщили, что после аварии в медучреждение были доставлены одиннадцать пострадавших. Врачи оказали пациентам всю необходимую помощь, после чего направили их на амбулаторное лечение.
Ещё семерым пострадавшим, среди которых был один несовершеннолетний, медицинская помощь была оказана на месте. От госпитализации они отказались.
Напомним, что авария произошла утром в воскресенье, 5 июля. По данным полиции, 62-летний водитель автобуса во время движения не выдержал безопасную дистанцию. В результате он врезался в грузовой автомобиль с полуприцепом, который ехал впереди. При столкновении пострадал водитель автобуса и его 18 пассажиров. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.