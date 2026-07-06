Среди 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Воронежской области есть ребёнок

Напомним, что авария произошла утром в воскресенье, 5 июля. По данным полиции, 62-летний водитель автобуса во время движения не выдержал безопасную дистанцию. В результате он врезался в грузовой автомобиль с полуприцепом, который ехал впереди. При столкновении пострадал водитель автобуса и его 18 пассажиров. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.