Житель Красноярского края выиграл более 16 млн рублей в лотерею

Норильчанин Алексей Беляков принял участие в государственной лотерее и выиграл суперприз — 16 415 248 рублей.
Эта победа — продолжение истории везения, которая началась пару лет назад. До этого выигрыша Алексею уже везло по-крупному. Он выигрывал в лотереях около 60 000 рублей и 100 000 рублей. Эти суммы стали своего рода разминкой перед главным выигрышем. Сам победитель характеризует себя как человека, которому всегда сопутствует везение.
«Меня все называют везунчиком. Считаю, что важно направить мысли в правильное русло, настроить себя на выигрыш. Я купил билет перед встречей с другом и отметил случайные числа. Позже решил проверить результат в мобильном приложении и, увидев крупную сумму, поделился с другом этой радостью», — рассказал мужчина.
По профессии Алексей — технолог-пивовар. Свободное время он любит проводить на природе и жарить шашлыки. Выигранные деньги житель Красноярского края планирует вложить в покупку квартир для последующей сдачи в аренду, часть средств направить на оплату образования дочери, а оставшуюся сумму разместить на банковском вкладе.
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