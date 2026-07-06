Житель Красноярского края выиграл более 16 млн рублей в лотерею

Эта победа — продолжение истории везения, которая началась пару лет назад. До этого выигрыша Алексею уже везло по-крупному. Он выигрывал в лотереях около 60 000 рублей и 100 000 рублей. Эти суммы стали своего рода разминкой перед главным выигрышем. Сам победитель характеризует себя как человека, которому всегда сопутствует везение.