В Ачхой-Мартановском районе Чечни состоялся школьный турслет

Туристический слет для школьников состоялся в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики по национальному проекту «Молодёжь и дети». В нем приняли участие более 400 ребят, сообщили в районной администрации.
Ученики соревновались в спортивном ориентировании, установке палатки, разведении костра без специальных средств, прохождении полосы препятствий и оказании первой помощи. Также был организован этап «Краеведческая тропа»: юные туристы отвечали на вопросы об истории и природе района, узнавали о памятных местах и природных объектах.
Организаторы отметили, что туристический слет — это проверка физической выносливости, возможность проявить смекалку и научиться работать в команде. Такие мероприятия закаляют характер, учат преодолевать трудности и ценить дружбу.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.