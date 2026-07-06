Что за частный дом обыскивали в Туве, где пропали школьницы?

После проведения проверки один из понятых рассказал собравшимся у коттеджа гражданам, что специалисты — в том числе, кинологи — обследовали буквально каждый метр. Открывали подвал, холодильник, проверили каждый диван, просмотрели вентиляционные трубы, всё «просветили» ультрафиолетом. Ни в помещениях, ни на территории прилегающего участка правоохранители не нашли пропавших школьниц или следов их пребывания.