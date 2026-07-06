Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что за частный дом обыскивали в Туве, где пропали школьницы?

Почему в нём провели проверку и что нашли?

Почему в нём провели проверку и что нашли?

Ночью 5 июля в Туве, где уже несколько суток ищут пропавших школьниц, обыскали частный дом. Почему в нём провели проверку и что нашли?

Как сообщают очевидцы событий, вечером к одному из частных домов в Кызыле начали подходить десятки людей. Поводом стало распространяемое в соцсетях и мессенджерах сообщение о том, что якобы в этом доме могут находиться пропавшие подростки.

На видеозаписях, снятых присутствующими, виден двухэтажный кирпичный дом, огороженный металлическим забором. В доме, по словам местных, проживает семья с детьми.

Люди, пришедшие к особняку говорили, что здание нужно обследовать, стучали в калитку.

«Для обеспечения общественного порядка и координации работы правоохранительных органов на место незамедлительно прибыли министр внутренних дел по Республике Тыва Юрий Завьялов, руководство прокуратуры Кызыла и Управления Росгвардии по Республике Тыва, а также сотрудники Следственного управления СК России по РТ», — сообщили в полиции.

После проведения проверки один из понятых рассказал собравшимся у коттеджа гражданам, что специалисты — в том числе, кинологи — обследовали буквально каждый метр. Открывали подвал, холодильник, проверили каждый диван, просмотрели вентиляционные трубы, всё «просветили» ультрафиолетом. Ни в помещениях, ни на территории прилегающего участка правоохранители не нашли пропавших школьниц или следов их пребывания.

Как сообщают местные жители, предположениями о том, что девочки находятся в доме поделилась некая «ясновидящая». Наш корреспондент запросил в пресс-службе Следственного комитета информацию о том, удалось ли установить личность распространителя недостоверной информации, и ожидает ответа.

Глава республики Тыва обратился к гражданам, призвав сохранять спокойствие и не усугублять ситуацию. «Предположениями заниматься не нужно, следствие всё покажет. Вся официальная информация о ходе дела будет доводиться своевременно и из первых уст. Пожалуйста, доверяйте только проверенным источникам», — написал в своём официальном канале Владислав Ховалыг.

В МВД Тувы сообщили, что по факту противоправных действий, совершённых в ночь с 5 на 6 июля, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи «Хулиганство»: как стало известно, находившаяся у дома группа неустановленных лиц бросала в здание камни и повредила оконные стёкла. Нарушители порядка не остановились по требованию полиции и оказали правоохранителям сопротивление. Сейчас дебоширов разыскивают.

Напомним, ранее в инфополе появлялись сведения, что на месте предположительного исчезновения девочек, видели молодых людей в состоянии опьянения.