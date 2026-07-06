Что за частный дом обыскивали в Туве, где пропали школьницы?

Почему в нём провели проверку и что нашли?
Ночью 5 июля в Туве, где уже несколько суток ищут пропавших школьниц, обыскали частный дом. Почему в нём провели проверку и что нашли?
Как сообщают очевидцы событий, вечером к одному из частных домов в Кызыле начали подходить десятки людей. Поводом стало распространяемое в соцсетях и мессенджерах сообщение о том, что якобы в этом доме могут находиться пропавшие подростки.
На видеозаписях, снятых присутствующими, виден двухэтажный кирпичный дом, огороженный металлическим забором. В доме, по словам местных, проживает семья с детьми.
Люди, пришедшие к особняку говорили, что здание нужно обследовать, стучали в калитку.
«Для обеспечения общественного порядка и координации работы правоохранительных органов на место незамедлительно прибыли министр внутренних дел по Республике Тыва Юрий Завьялов, руководство прокуратуры Кызыла и Управления Росгвардии по Республике Тыва, а также сотрудники Следственного управления СК России по РТ», — сообщили в полиции.
После проведения проверки один из понятых рассказал собравшимся у коттеджа гражданам, что специалисты — в том числе, кинологи — обследовали буквально каждый метр. Открывали подвал, холодильник, проверили каждый диван, просмотрели вентиляционные трубы, всё «просветили» ультрафиолетом. Ни в помещениях, ни на территории прилегающего участка правоохранители не нашли пропавших школьниц или следов их пребывания.
Как сообщают местные жители, предположениями о том, что девочки находятся в доме поделилась некая «ясновидящая». Наш корреспондент запросил в пресс-службе Следственного комитета информацию о том, удалось ли установить личность распространителя недостоверной информации, и ожидает ответа.
Глава республики Тыва обратился к гражданам, призвав сохранять спокойствие и не усугублять ситуацию. «Предположениями заниматься не нужно, следствие всё покажет. Вся официальная информация о ходе дела будет доводиться своевременно и из первых уст. Пожалуйста, доверяйте только проверенным источникам», — написал в своём официальном канале Владислав Ховалыг.
В МВД Тувы сообщили, что по факту противоправных действий, совершённых в ночь с 5 на 6 июля, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи «Хулиганство»: как стало известно, находившаяся у дома группа неустановленных лиц бросала в здание камни и повредила оконные стёкла. Нарушители порядка не остановились по требованию полиции и оказали правоохранителям сопротивление. Сейчас дебоширов разыскивают.
Напомним, ранее в инфополе появлялись сведения, что на месте предположительного исчезновения девочек, видели молодых людей в состоянии опьянения.