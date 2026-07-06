В Таганроге задержали мужчину за хранение наркотиков

51‑летнего жителя Неклиновского района поймали сотрудники наркоконтроля. По данным полиции, мужчина заказывал семена в интернете, а потом выращивал растения у себя дома — якобы для личного употребления.
При обыске у него дома нашли 33 куста конопли и 56 г измельчённой марихуаны в трёх пакетах. Ещё один пакет с веществом (16 г) обнаружили в машине подозреваемого.
На мужчину завели уголовные дела за незаконное культивирование растений и хранение наркотиков. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.