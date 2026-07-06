В Красноярске презентовали 10 арт-объектов «Поздеев феста»

Молодые авторы создали 10 арт-объектов. Все работы объединены темой «Автопортрет». Их представят 22 и 23 августа в парке на «Каменке», где они станут частью экспозиции фестиваля. В министерстве культуры Красноярского края отметили, что арт-объекты должны стать новыми точками притяжения в городском пространстве.