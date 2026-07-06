В Красноярске презентовали 10 арт-объектов «Поздеев феста»

В Красноярске подвели итоги арт-резиденции фестиваля современного искусства «Поздеев фест». Проект приурочен к 100-летию со дня рождения сибирского художника Андрея Поздеева.
Молодые авторы создали 10 арт-объектов. Все работы объединены темой «Автопортрет». Их представят 22 и 23 августа в парке на «Каменке», где они станут частью экспозиции фестиваля. В министерстве культуры Красноярского края отметили, что арт-объекты должны стать новыми точками притяжения в городском пространстве.
«Творчество Андрея Поздеева по-прежнему вдохновляет молодых авторов на создание ярких, самобытных работ. Мы поддерживаем такие инициативы: они дают возможность молодым авторам заявить о себе и становятся основой современного искусства Сибири», — отметил министр культуры края Аркадий Зинов.
Участники арт-резиденции также прошли открытую образовательную программу. Красноярцы побывали на экскурсии по муралам фестиваля уличного искусства «Крась!», узнали о современных российских фестивалях паблик-арта, а также о продвижении молодых креаторов в социальных сетях.
«Поздеев фест» направлен на популяризацию творчества Андрея Поздеева и поддержку молодых художников, музыкантов, дизайнеров и фотографов. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Красноярского края, Президентского фонда культурных инициатив и компании «Полюс».