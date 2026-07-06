В Самарской области пройдет фестиваль бардовской песни в июле

Среди почетных гостей известные поэты и музыканты из Москвы, Тольятти, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода, Сызрани, Самары и Оренбургской области. За 47 лет сотни талантливых исполнителей из числа местных жителей показали свое мастерство. Лучшие песни звучат не только на концертах в регионе, но и в кругу семьи и друзей.