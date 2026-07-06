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В Самарской области пройдет фестиваль бардовской песни в июле

В Самарской области фестиваль состоится в 47-й раз с 17 по 19 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области с 17 по 19 июля пройдет фестиваль бардовской песни имени Евгения Тарабрина. В Кинель-Черкасском районе поляна в Кондарихиной роще на берегу реки Большой Кинель соберет поклонников жанра и исполнителей в 47-й раз, сообщают организаторы из клуба Валерия Грушина.

«В программе конкурсы авторов и исполнителей бардовской песни, поэтический конкурс, туристские соревнования, конкурс на лучший палаточный лагерь и бард-рыбалка с ухой», — говорится в сообщении.

Среди почетных гостей известные поэты и музыканты из Москвы, Тольятти, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода, Сызрани, Самары и Оренбургской области. За 47 лет сотни талантливых исполнителей из числа местных жителей показали свое мастерство. Лучшие песни звучат не только на концертах в регионе, но и в кругу семьи и друзей.