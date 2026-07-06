Мать погибшей 5-летней девочки в Ачинске объявили в федеральный розыск

Мать с дочерью пропали в Ачинске 27 июня. Накануне тело ребенка нашли на железнодорожной насыпи. По словам отца девочки и мужа разыскиваемой женщины, супруга и раньше могла самовольно уходить из дома, однако он не сообщал об этом в полицию.