Мать погибшей 5-летней девочки в Ачинске объявили в федеральный розыск

В Красноярском крае объявили в федеральный розыск мать 5-летней девочки, тело которой нашли в Ачинске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк СК России.
По данным следствия, женщина может передвигаться автостопом. Сейчас ее ищут по всей стране. В МВД по Красноярскому краю уточнили, что к поискам привлекли 100 сотрудников полиции и 30 волонтеров.
Мать с дочерью пропали в Ачинске 27 июня. Накануне тело ребенка нашли на железнодорожной насыпи. По словам отца девочки и мужа разыскиваемой женщины, супруга и раньше могла самовольно уходить из дома, однако он не сообщал об этом в полицию.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.