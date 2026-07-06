В Калининграде хирурги спасли пенсионера, который перенес уже четыре инфаркта

В Калининграде врачи кардиоцентра спасли 75-летнего мужчину, проведя ему сложнейшую операцию на сердце. Пенсионер страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями более 30 лет, перенес четыре инфаркта и столько же операций на сердце. Увы, болезнь не отступала, случилось очередное ухудшение — жизнь висела на волоске.
Как рассказали в региональном минздраве, мужчину мучила сильная одышка, спать он мог только сидя, в любой момент сердце могло остановиться.
Операция длилась более 5 часов.
Спустя несколько недель интенсивной послеоперационной терапии, сердце калининградца стабильно работает. Впереди — длительная реабилитация.
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