В Прикамье заработала «горячая линия» УФАС по ценам на бензин

В антимонопольном ведомстве Пермского края сообщили, что начала действовать телефонная «горячая линия», где принимаются сообщения от жителей края, касающиеся изменения цен на бензин. Также региональное УФАС можно известить о том, как обеспечиваются топливом автозаправочные станции.
При сообщении нужно назвать свое имя, фамилию и отчество, а затем изложить суть проблемы. Обязательно перечислить марку, объем и на сколько изменилась цена.
Также антимонопольщиков интересует наименование компании-продавца и адрес, где выросли цены.
Звонки принимаются ежедневно в рабочие дни с 14.00 до 18.00 по номерам 8 (342) 235−12−83, 8 (342) 235−11−83. Кроме того, в УФАС можно обратиться лично по адресу Пермь, улица Ленина, 64, кабинет 801, или через личный кабинет на Госуслугах.