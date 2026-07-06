В Прикамье заработала «горячая линия» УФАС по ценам на бензин

Звонки принимаются ежедневно в рабочие дни с 14.00 до 18.00 по номерам 8 (342) 235−12−83, 8 (342) 235−11−83. Кроме того, в УФАС можно обратиться лично по адресу Пермь, улица Ленина, 64, кабинет 801, или через личный кабинет на Госуслугах.