В Калужской области к концу года введут в эксплуатацию дом соцобслуживания

Дом социального обслуживания на 140 граждан старшего возраста откроют в декабре этого года в деревне Тешевичи Калужской области. Объект возводят по нацпроекту «Семья», сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты.
В настоящее время практически готовы стены, кровля, установлены почти все окна. Специалисты прокладывают инженерные и электрические сети, подготавливают стены к отделке, выполняют монтаж систем пожарной безопасности. Параллельно закупается оборудование для дома соцобслуживания. На площадке работают 100 человек и 5 единиц техники.
«Мы должны сдать этот важный социальный объект до конца нынешнего года. Перенос сроков больше недопустим. Держу завершение проекта на своем личном контроле», — подчеркнул губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.