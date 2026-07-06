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ФК «СКА Ростов на Дону» уступил ФК 10 в финале Медиалиги

Футболисты «СКА Ростов на Дону» уступили в финале Winline MFL-7 по итогам буллитальти.

Источник: Комсомольская правда

Футболисты «СКА Ростов на Дону» уступили ФК 10 в финале Winline MFL-7. Встреча прошла 4 июля на стадионе «Лужники» в Москве.

Финал седьмого сезона Медийной футбольной лиги завершился с ничейным счетом 1:1 в основное время. По данным портала championat.com, на 10-й минуте автогол своей команде забил Никита Чичерин (ФК 10). Следующий гол оформил Сергей Кутузов (ФК 10).

Победителя определили по итогам послематчевых буллитальти — 4:3. В ходе серии буллитальти отличились: Константин Корж, Роман Тугарев, Владимир Писарский (ФК «СКА — Ростов-на-Дону»); Андрей Шерешков, Олег Плиев, Александр Ефимов, Петр Тен (ФК 10).

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