ФК «СКА Ростов на Дону» уступил ФК 10 в финале Медиалиги

Финал седьмого сезона Медийной футбольной лиги завершился с ничейным счетом 1:1 в основное время. По данным портала championat.com, на 10-й минуте автогол своей команде забил Никита Чичерин (ФК 10). Следующий гол оформил Сергей Кутузов (ФК 10).