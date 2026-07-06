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В поселке Мокшан Пензенской области построят площадку для сдачи норм ГТО

Новый объект будет доступен для людей разных возрастов.

Новая спортивная площадка, предназначенная для подготовки к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), появится в рабочем поселке Мокшан. Объект возводят по государственной программе «Спорт России», сообщили в районной администрации.

Площадка располагается рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом. Специалисты уже подготовили бетонное основание для будущего спортивного объекта, а в июле приступят к монтажу оборудования. Там установят гимнастические скамьи, перекладины, турники, брусья, силовые и кардиотренажеры.

Новый объект будет доступен для людей разных возрастов. На площадке можно будет готовиться к сдаче нормативов ГТО и заниматься спортом в удобное время.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.