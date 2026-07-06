Красноярские борцы завоевали шесть медалей чемпионата России по грэпплингу

Олеся Журавлева завоевала золото в грэпплинге-ги в весе до 58 кг, а также бронзу в грэпплингу. Игорь Кузургашев стал бронзовым призером сразу в двух дисциплинах в категории до 62 кг. Еще одну бронзовую медаль принесла краевой сборной Ксения Пастухова. Она заняла третье место в грэпплинге-ги в весовой категории до 58 кг.