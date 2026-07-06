Красноярские борцы завоевали шесть медалей чемпионата России по грэпплингу

Спортсмены из Красноярского края завоевали 6 медалей на чемпионате России по грэпплингу и грэпплингу-ги. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.
Соревнования прошли в Новосибирске. В них участвовали более 250 спортсменов из 35 регионов России. Алсу Яншина стала чемпионкой России по грэпплингу в весовой категории до 64 кг.
Олеся Журавлева завоевала золото в грэпплинге-ги в весе до 58 кг, а также бронзу в грэпплингу. Игорь Кузургашев стал бронзовым призером сразу в двух дисциплинах в категории до 62 кг. Еще одну бронзовую медаль принесла краевой сборной Ксения Пастухова. Она заняла третье место в грэпплинге-ги в весовой категории до 58 кг.
Грэпплинг — это вид спортивной борьбы без ударов. Главная задача спортсмена, за счет захватов и борьбы в партере заставить соперника сдаться или набрать больше баллов. Грэпплинг-ги отличается тем, что спортсмены выступают в кимоно и могут использовать захваты за форму.
Чемпионат России стал отборочным этапом на чемпионат мира.