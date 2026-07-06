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Сенатор ответил на опасения калининградцев, что импортный бензин будет баснословно дорог

Государство компенсирует разницу между внешней и внутренней ценой.

Источник: Клопс.ru

Импортное топливо, которое будет поступать в Россию, не должно продаваться по баснословным ценам: у государства есть механизмы их сдерживания. Об этом на круглом столе по топливной ситуации заявил сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

Политик объяснил это так называемым механизмом обратного демпфера. То есть государство будет компенсировать импортёрам разницу между внутренней ценой и стоимостью топлива, которое завозят из других стран.

Речь может идти о поставках импорта из Казахстана и Беларуси. «Дополнительный импортный [объём] топлива зайдёт не по каким-то баснословным ценам», — уверен сенатор.

По его словам, решение уже принято на федеральном уровне. Механизм должен заработать задним числом — с 1 июля.

Представитель АЗС рассказал о ситуации в очередях Калининграда.

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