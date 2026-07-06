В поселке Октябрьском на Кубани отремонтировали участковую больницу

Участковую больницу в поселке Октябрьском Краснодарского края полностью обновили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Медучреждение готовится к приему первых пациентов, сообщили в администрации Ейского района, где расположен населенный пункт.
В здании заменили кровлю, оконные и дверные блоки, а фасад здания утеплили. Все инженерные сети — отопление, электроснабжение, водоснабжение и канализация — также привели в порядок. Кроме того, в больнице установлены системы вентиляции, автоматического пожаротушения и видеонаблюдения. Полностью отремонтирован и приведен в соответствие с современными стандартами рентген-кабинет.
«Мы завершили масштабную модернизацию нашей участковой больницы. Благодаря поддержке региона и реализации национального проекта “Продолжительная и активная жизнь” у нас появилось современное, комфортное и, что самое главное, безопасное медицинское учреждение. Это огромный шаг вперед для всего поселка. Мы вложили средства не только в стены, но и в самое важное — в здоровье и благополучие наших жителей. Совсем скоро больница откроет свои двери для пациентов, и я уверен, что качество медицинской помощи выйдет на принципиально новый уровень», — отметил главный врач больницы Мигран Григорян.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.