В поселке Октябрьском на Кубани отремонтировали участковую больницу

«Мы завершили масштабную модернизацию нашей участковой больницы. Благодаря поддержке региона и реализации национального проекта “Продолжительная и активная жизнь” у нас появилось современное, комфортное и, что самое главное, безопасное медицинское учреждение. Это огромный шаг вперед для всего поселка. Мы вложили средства не только в стены, но и в самое важное — в здоровье и благополучие наших жителей. Совсем скоро больница откроет свои двери для пациентов, и я уверен, что качество медицинской помощи выйдет на принципиально новый уровень», — отметил главный врач больницы Мигран Григорян.