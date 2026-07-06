На Дону для молодежи организовали стажировки на базе агрохолдинга «Степь»

Центр аграрного лидерства «Молодежная станица Дон» и агрохолдинг «Степь» подписали соглашение о сотрудничестве. Одним из главных результатов партнерства станет серия стажировок, которые агрохолдинг предоставит участникам форума «Ростов» платформы «Росмолодёжь. Форумы» по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
«Соглашение стало продолжением долгой совместной работы. Агрохолдинг “Степь” уже несколько лет поддерживает программы Центра аграрного лидерства “Молодёжная станица Дон” и является постоянным партнером форума “Ростов”. Вместе центр и агрохолдинг помогают молодым людям ближе познакомиться с современным агропромышленным комплексом, увидеть реальные профессии отрасли и сделать первые шаги в профессиональном развитии», — подчеркнул председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.
В рамках сотрудничества запланировано проведение профориентационных встреч, экскурсий на предприятия, практических занятий и стажировок для молодых людей, которые интересуются агропромышленным комплексом.
«Это партнерство позволит расширить возможности для профессионального самоопределения молодежи. Соглашение предусматривает проведение совместных образовательных и просветительских проектов для школьников и студентов по всей России, что позволит развеять мифы об архаичной сфере АПК, а также даст возможность познакомить молодых людей с современным сельским хозяйством», — подчеркнула PR-директор агрохолдинга «Степь» Ирина Грузинова.
Агрохолдинг «Степь» уже поддерживал образовательные программы центра, среди которых «Проектируй село», «Лидеры мнений» и «Лидеры изменений». Участники этих программ работали над проектами для развития сельских территорий, проходили практические занятия и встречались с экспертами отрасли.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.