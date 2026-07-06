Жители Красноярского края на сломанной моторке встретили медведицу с детенышем

Во время сплава по Мане жители Красноярского края столкнулись с медведицей и ее детенышем. Мужчина и женщина решили выйти на моторной лодке из Берети вечером 5 июля. Но в пути буквально через 4 километра мотор заглох. Пара решила на веслах причалить к берегу. Но там их ожидал сюрприз: медведица с потомством. Испугавшись, туристы поспешили уйти из прибрежной зоны, но в панике столкнулись со скалой. После такого развития событий пара решила обратиться за помощью в экстренные службы. После звонка от терпящих бедствие сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда направились на Ману, в кромешной тьме нашли туристов и довезли их до поселка Береть. Спасатели напоминают, что выход на плавсредствах в темноте, в туман, дождь и при сильном ветре грозит серьезными рисками.