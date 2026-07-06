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В Воронежской области обновят два участка дороги до хутора Новогеоргиевка

Общая протяженность объектов составляет 7 км.

Два участка трассы «Белгород — Павловск» — Марьевка — Новогеоргиевка приводят в нормативное состояние в Ольховатском районе Воронежской области. Объекты протяженностью 3 и 4 км ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве дорожной деятельности.

На первом участке дороги провели работы по регенерации старого покрытия и уложили новый выравнивающий слой. На втором отрезке укрепили основание и также уложили два слоя нового асфальтобетона. Ремонт на дорожных объектах проводился в соответствии с обращениями местных жителей, глав поселений и Ольховатской районной администрации.

«Наш маршрут идет в сторону Новогеоргиевки и проходит через село Марьевка, поэтому мы прекрасно понимаем степень своей ответственности перед местным населением. Ремонт реализуется в рамках национального проекта “Инфраструктура для жизни”, который ставит во главу угла надежность и безопасность городских и сельских дорог», — отметил начальник производственно-технического отдела подрядной организации Николай Иванов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.