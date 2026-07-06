В Воронежской области обновят два участка дороги до хутора Новогеоргиевка

«Наш маршрут идет в сторону Новогеоргиевки и проходит через село Марьевка, поэтому мы прекрасно понимаем степень своей ответственности перед местным населением. Ремонт реализуется в рамках национального проекта “Инфраструктура для жизни”, который ставит во главу угла надежность и безопасность городских и сельских дорог», — отметил начальник производственно-технического отдела подрядной организации Николай Иванов.