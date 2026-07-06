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К 2032 году АПК Ростовской области потребуются более 20 тысяч специалистов

К 2032 году Ростовской области потребуются более 370 тыс. специалистов в сферах торговли, обрабатывающих производствах, строительстве, образовании, здравоохранении и агропромышленном комплексе. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы РФ Виктория Абрамченко в своих соцсетях.

Источник: Коммерсантъ

К 2032 году Ростовской области потребуются более 370 тыс. специалистов в сферах торговли, обрабатывающих производствах, строительстве, образовании, здравоохранении и агропромышленном комплексе. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы РФ Виктория Абрамченко в своих соцсетях.

К этому времени в АПК Дона потребность в специалистах превысит 20 тыс. человек. Вопросы целевого обучения, трудоустройства молодых специалистов и поддержки работодателей планируют проработать на федеральном уровне. Предусмотрено также законодательное стимулирование развития учебно-производственных комплексов при колледжах, развитие арендного жилья для удержания молодых специалистов и снятие правовых барьеров, препятствующих получению востребованных специальностей участниками СВО.

Среди ключевых проблем в кадровом обеспечении власти отмечают законодательные ограничения при трудоустройстве несовершеннолетних выпускников учреждений среднего профессионального образования, острая нехватка узкопрофильных специалистов в строительстве (операторов линий, формовщиков, арматурщиков), а также опережающий спрос на квалифицированных рабочих. Дополнительную сложность создает практически полное отсутствие бюджетных мест на заочных отделениях вузов, что, по словам Виктории Абрамченко, критично для участников СВО, проходящих переобучение.

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