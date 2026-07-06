Ученый Рогаев: длительность жизни в 120 лет остается максимальной для человека

«Максимальная продолжительность жизни на протяжении столетий, тысячелетий, не изменилась нисколько, несмотря ни на какие медицинские успехи. Никаких случаев продолжительности жизни больше, чем подтвержденная — 114 лет, неподтвержденная — 120 лет, не описано. То есть это некое видовое ограничение, безусловно, оно связано с геномным программированием», — сказал он на конференции «Биоинформатика регуляции и структуры геномов / системная биология» в Новосибирске.