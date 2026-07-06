Ученый Рогаев: длительность жизни в 120 лет остается максимальной для человека

НОВОСИБИРСК, 6 июля. /ТАСС/. Продолжительность жизни в 120 лет остается максимальной для человека как вида на протяжении тысячелетий. Вероятно, это заложено на генетическом уровне, сообщил доктор биологических наук, профессор, академик РАН Евгений Рогаев.
«Максимальная продолжительность жизни на протяжении столетий, тысячелетий, не изменилась нисколько, несмотря ни на какие медицинские успехи. Никаких случаев продолжительности жизни больше, чем подтвержденная — 114 лет, неподтвержденная — 120 лет, не описано. То есть это некое видовое ограничение, безусловно, оно связано с геномным программированием», — сказал он на конференции «Биоинформатика регуляции и структуры геномов / системная биология» в Новосибирске.
По словам Рогаева, главный успех медицины — это увеличение средней продолжительности жизни. «В определенных странах, где развита медицина, средняя продолжительность жизни достигла уже 80−85 лет. Это в первую очередь определено борьбой с заболеваниями, в том числе инфекционными, даже в детском возрасте», — пояснил ученый.
15-я Международная мультиконференция «Биоинформатика регуляции и структуры геномов / системная биология» (BGRS/ SB-2026) проходит с 6 по 11 июля 2026 года на базе Новосибирского государственного университета (НГУ). Организатором выступил Институт цитологии и генетики СО РАН.