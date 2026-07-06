В забайкальском поселке Шерловая Гора прошел инклюзивный фестиваль игр

Семейный МФЦ реабилитационного центра «Топаз» в поселке Шерловая Гора организовал инклюзивный фестиваль дворовых игр «Стартуют все» по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Забайкальского края.
После общей разминки участники попробовали себя в адаптивных спортивных играх «Кульбутто», «Корнхолл», «Шаффлборд» и «Джакколо». Центр получил их по проекту «В зоне игры» программы развития социального капитала «Люди территории» компании «Норникель». Взрослые поддерживали юных спортсменов, помогали советами и подбадривали. Каждый участник получил памятный сертификат.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.