Bloomberg: авианосец «Шарль де Голль» вернется домой после двухмесячного развертывания вблизи Ормуза

Агентство напоминает, что, в апреле, после прекращения огня на Ближнем Востоке, Франция и Британия возглавили группу из более чем 40 стран, предоставивших снаряжение и персонал для восстановления коммерческого судоходства в Ормузском проливе.
В середине мая Франция разместила свой единственный авианосец вдоль побережья Аравийского полуострова. При необходимости он мог быть переброшен в Ормузский пролив в течение двух-трех дней. Кроме того, Франция перебросила в регион другие силы и средства, в том числе два судна-тральщика.
В пятницу Париж и Лондон также заявили, что Оман готов сотрудничать с ними, чтобы обеспечить безопасность своих территориальных вод для судоходства. В ответ на это Тегеран предостерег «внешние державы» от отправки военных судов в Ормуз. «Ормузский пролив не является военной ареной для внерегиональных держав», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.