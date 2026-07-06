Bloomberg: авианосец «Шарль де Голль» вернется домой после двухмесячного развертывания вблизи Ормуза

В пятницу Париж и Лондон также заявили, что Оман готов сотрудничать с ними, чтобы обеспечить безопасность своих территориальных вод для судоходства. В ответ на это Тегеран предостерег «внешние державы» от отправки военных судов в Ормуз. «Ормузский пролив не является военной ареной для внерегиональных держав», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.