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Bloomberg: авианосец «Шарль де Голль» вернется домой после двухмесячного развертывания вблизи Ормуза

Французский авианосец «Шарль де Голль» вернется в порт приписки после почти двухмесячного пребывания вблизи Ормузского пролива, так как рамочное соглашение между США и Ираном ослабляет напряженность на ключевом водном пути, заявил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Navy
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Он уточнил, что, хотя «Шарль де Голль» вернется в порт приписки в Тулоне, минные тральщики и средства их сопровождения останутся в регионе и продолжать действовать «в сотрудничестве с партнерами», передает Bloomberg.

Агентство напоминает, что, в апреле, после прекращения огня на Ближнем Востоке, Франция и Британия возглавили группу из более чем 40 стран, предоставивших снаряжение и персонал для восстановления коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

В середине мая Франция разместила свой единственный авианосец вдоль побережья Аравийского полуострова. При необходимости он мог быть переброшен в Ормузский пролив в течение двух-трех дней. Кроме того, Франция перебросила в регион другие силы и средства, в том числе два судна-тральщика.

В пятницу Париж и Лондон также заявили, что Оман готов сотрудничать с ними, чтобы обеспечить безопасность своих территориальных вод для судоходства. В ответ на это Тегеран предостерег «внешние державы» от отправки военных судов в Ормуз. «Ормузский пролив не является военной ареной для внерегиональных держав», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

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