В Калининграде южная часть города почти на сутки останется без холодной воды

«Предприятие будет прилагать все усилия для скорейшего завершения ремонтных работ и восстановления штатного режима подачи воды в полном объёме. Уточнить информацию о проводимых работах или заказать подвоз воды можно будет круглосуточно по телефону: (8 40−12) 555−151, доб. 1. Благодарим жителей города за понимание и ответственное отношение к планируемым проводимым работам», — отмечают в «Водоканале».