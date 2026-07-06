В Калининграде южная часть города почти на сутки останется без холодной воды

В Московском районе Калининграда из-за модернизации системы задвижек на сетях водоснабжения 13 июля почти сутки не будет холодной воды. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает областное предприятие «Водоканал».
«Такое техническое переоснащение является уникальным для региона, поскольку подобная масштабная замена запорной арматуры на данном участке не производилась на протяжении последних 50 лет. Внедрение современного оборудования позволит существенно минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций и, как следствие, неплановых отключений жилых объектов от водоснабжения в будущем», — говорится в сообщении.
В связи с проведением работ 13 июля с 10:00 до 24:00 возможно временное ограничение водоснабжения в границах следующих улиц: ул. Тихорецкая, ул. Суворова, ул. Камская, ул. Судостроительная, Аллея Смелых, ул. Муромская, ул. О. Кошевого, ул. У. Громовой, ул. Н. Карамзина, ул. Печатная, ул. Понартская, ул. Флагманская, а также на прилегающих территориях. На ул. Дзержинского прогнозируется понижение давления в системе водоснабжения.
В областном «Водоканале» приносят извинения за вынужденные временные неудобства и настоятельно рекомендуют жителям заблаговременно создать необходимый запас воды. В случае возникновения острых бытовых ситуаций предприятие обещает организовать подвоз воды автоцистернами. Заявки будут приниматься в круглосуточном режиме.
«Предприятие будет прилагать все усилия для скорейшего завершения ремонтных работ и восстановления штатного режима подачи воды в полном объёме. Уточнить информацию о проводимых работах или заказать подвоз воды можно будет круглосуточно по телефону: (8 40−12) 555−151, доб. 1. Благодарим жителей города за понимание и ответственное отношение к планируемым проводимым работам», — отмечают в «Водоканале».
Коммунальщики также предупреждают, что из-за кратковременного прекращения подачи воды во время ремонтных работ в системе меняется давление: «В трубы попадает воздух, с внутренних стен труб поднимается осадок. Чтобы помочь системе, областной “Водоканал” будет промывать сети через пожарные гидранты, а жителям рекомендуется провести пролив воды по технологии промывки сетей через свои краны».