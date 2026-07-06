В Красноярске пройдет всероссийский форум для предпринимателей

В Красноярске 9 и 10 июля пройдет Всероссийский форум «Мой бизнес. Лагерь». Он соберет более 100 представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства из разных регионов России.
Форум проведут в гибридном формате. В первый день региональные команды, представители крупного бизнеса и деловых объединений обсудят развитие малого и среднего предпринимательства, современные меры поддержки, креативные индустрии и партнерские программы с крупными компаниями.
Ключевым событием деловой программы станет пленарная дискуссия с участием заместителя министра экономического развития России Татьяны Илюшниковой. Во второй день форума основное внимание уделят повышению профессиональных компетенций специалистов, которые работают с малым и средним бизнесом. Также пройдет открытый трек для предпринимателей. Участие в нем бесплатное, но нужна регистрация.
В открытом лектории выступят федеральные эксперты. Среди них психолог, телеведущая и эксперт по управленческой психологии Анетта Орлова. Также на форуме подведут итоги Национальной премии «Мой бизнес». Такой формат позволяет регионам обмениваться лучшими практиками поддержки предпринимателей.
«Проведение столь значимого мероприятия в Красноярском крае — это прекрасная возможность продемонстрировать коллегам из всех уголков страны колоссальную силу Сибири и её огромный потенциал в развитии экономики России. Особенно важно, что форум даёт нашим предпринимателям уникальный шанс погрузиться в лучшие практики: посетить воркшопы, мастер-классы от ведущих экспертов и найти новые точки роста для своего дела. Уверен, что идеи и контакты, полученные здесь, станут мощным драйвером для развития бизнеса в Красноярском крае», — отметил генеральный директор центра «Мой бизнес» Красноярского края Павел Кириллов.
Событие пройдет в Национальном центре «Россия» на Енисее. Организаторами выступают Минэкономразвития России и центр «Мой бизнес» Красноярского края при поддержке правительства региона. Форум состоится в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».