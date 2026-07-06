В Красноярске пройдет всероссийский форум для предпринимателей

«Проведение столь значимого мероприятия в Красноярском крае — это прекрасная возможность продемонстрировать коллегам из всех уголков страны колоссальную силу Сибири и её огромный потенциал в развитии экономики России. Особенно важно, что форум даёт нашим предпринимателям уникальный шанс погрузиться в лучшие практики: посетить воркшопы, мастер-классы от ведущих экспертов и найти новые точки роста для своего дела. Уверен, что идеи и контакты, полученные здесь, станут мощным драйвером для развития бизнеса в Красноярском крае», — отметил генеральный директор центра «Мой бизнес» Красноярского края Павел Кириллов.