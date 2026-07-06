На фоне дефицита бензина мошенники придумали новые схемы обмана

В регионах, где возникли перебои с топливом, активизировались мошенники. Они предлагают автомобилистам бесплатный бензин, талоны по сниженной цене и бронь без очереди, а затем выманивают деньги и доступ к аккаунтам, сообщает РИА Томск.
Одна из схем — фишинговые сайты под видом государственных ресурсов. Пользователям обещают до 100 литров топлива бесплатно и ссылаются на несуществующую правительственную инициативу. Для оформления просят указать ФИО, телефон и реквизиты карты или код из СМС. Похожим образом действуют мошенники, звонящие от имени банков — предлагают пройти опрос, сообщают о выигрыше ваучера и просят ввести персональные данные.
В соцсетях продают топливные талоны по выгодной цене, после оплаты продавец исчезает. Создаются поддельные сайты известных сетей АЗС, где предлагают зарезервировать топливо без очереди, а для этого просят номер телефона и код из СМС — это приводит к захвату аккаунтов.
Мошенники звонят от имени Минтранса, убеждают назвать марку авто и госномер якобы для выдачи талона на 20 литров, затем просят установить приложение или продиктовать код подтверждения для входа на Госуслуги. Вредоносные сайты предлагают скачать приложение с картой наличия топлива — внутри может быть вирус-стилер, собирающий данные со смартфона.
В Банке России советуют проверять адреса сайтов, не передавать коды из СМС, скачивать приложения только из официальных магазинов и не переводить деньги, не разобравшись в ситуации.
Фото на главной: magnific.com.
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