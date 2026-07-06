На фоне дефицита бензина мошенники придумали новые схемы обмана

Одна из схем — фишинговые сайты под видом государственных ресурсов. Пользователям обещают до 100 литров топлива бесплатно и ссылаются на несуществующую правительственную инициативу. Для оформления просят указать ФИО, телефон и реквизиты карты или код из СМС. Похожим образом действуют мошенники, звонящие от имени банков — предлагают пройти опрос, сообщают о выигрыше ваучера и просят ввести персональные данные.