Коммунальщики нашли место повреждения коллектора в Коминтерновском районе Воронежа

Аварийные работы на канализационном коллекторе диаметром 1000 мм в Коминтерновском районе велись в ночное время. Специалисты обследовали инженерные сети, определили место повреждения и завершили монтаж перекачивающего оборудования. Теперь они собираются вскрывать асфальт с использованием гидромолота, после чего начнутся основные земляные работы. Об этом сообщила пресс-служба РВК-Воронеж.