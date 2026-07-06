Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коммунальщики нашли место повреждения коллектора в Коминтерновском районе Воронежа

Специалистам предстоит вскрытие асфальта, из-за этого перекроют движение на участке Московского проспекта.

Источник: Комсомольская правда

Аварийные работы на канализационном коллекторе диаметром 1000 мм в Коминтерновском районе велись в ночное время. Специалисты обследовали инженерные сети, определили место повреждения и завершили монтаж перекачивающего оборудования. Теперь они собираются вскрывать асфальт с использованием гидромолота, после чего начнутся основные земляные работы. Об этом сообщила пресс-служба РВК-Воронеж.

В компании объяснили, что полностью перекрыть движение на участке Московского проспекта от улицы Беговой до улицы Хользунова пришлось в связи с требованиями безопасности.

Использование тяжелой техники при вскрытии асфальта создает риск попадания фрагментов покрытия в проезжающие автомобили.

Сейчас на объекте задействовали две насосные станции для откачки сточных вод из коллектора в приемную камеру. Воду в жилых домах не отключали.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше