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311 врачей для 119 стран подготовили в Волгоградском медуниверситете

В вузе вручили дипломы иностранным врачам.

В Волгограде дипломы врачей по специальности «Лечебное дело» получили 311 иностранных выпускников. Молодые специалисты окончили Волгоградский государственный медицинский университет. После обучения они начнут профессиональную деятельность в своих странах.

Волгоград остается крупным центром подготовки медицинских кадров для разных государств. Подготовка иностранных студентов в ВолгГМУ ведется более 60 лет. За это время вуз выпустил свыше 5 тысяч врачей, которые работают в 119 странах мира. Выпускники оказывают медицинскую помощь в государственных и частных клиниках, руководят медицинскими центрами, занимаются научной работой и преподаванием.

Во время торжественной церемонии выпускники принесли клятву врача. Они пообещали с уважением относиться к своим учителям, постоянно совершенствовать профессиональные знания и навыки, а также сохранять благородные традиции медицины.

Ранее сообщалось, что медвуз вошел в рейтинг с самыми высокими зарплатами выпускников.