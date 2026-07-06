311 врачей для 119 стран подготовили в Волгоградском медуниверситете

В Волгограде дипломы врачей по специальности «Лечебное дело» получили 311 иностранных выпускников. Молодые специалисты окончили Волгоградский государственный медицинский университет. После обучения они начнут профессиональную деятельность в своих странах.
Волгоград остается крупным центром подготовки медицинских кадров для разных государств. Подготовка иностранных студентов в ВолгГМУ ведется более 60 лет. За это время вуз выпустил свыше 5 тысяч врачей, которые работают в 119 странах мира. Выпускники оказывают медицинскую помощь в государственных и частных клиниках, руководят медицинскими центрами, занимаются научной работой и преподаванием.
Во время торжественной церемонии выпускники принесли клятву врача. Они пообещали с уважением относиться к своим учителям, постоянно совершенствовать профессиональные знания и навыки, а также сохранять благородные традиции медицины.
Ранее сообщалось, что медвуз вошел в рейтинг с самыми высокими зарплатами выпускников.