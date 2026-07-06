311 врачей для 119 стран подготовили в Волгоградском медуниверситете

Волгоград остается крупным центром подготовки медицинских кадров для разных государств. Подготовка иностранных студентов в ВолгГМУ ведется более 60 лет. За это время вуз выпустил свыше 5 тысяч врачей, которые работают в 119 странах мира. Выпускники оказывают медицинскую помощь в государственных и частных клиниках, руководят медицинскими центрами, занимаются научной работой и преподаванием.