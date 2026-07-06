Два участника СВО из Петербурга завоевали награды чемпионата «Абилимпикс»

Итоги чемпионата по профессиональному мастерству среди ветеранов специальной военной операции «Абилимпикс», который проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», подвели в Казани. Два участника из Санкт-Петербурга завоевали золото и бронзу в своих компетенциях, сообщили в комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.
Петербуржец Роман Молчанов стал лучшим в компетенции «Сетевое и системное администрирование». Он не в первый раз участвует в подобных мероприятиях — на прошлогоднем национальном чемпионате по профмастерству среди инвалидов он занял третье место в компетенции «Веб-разработка (программирование)». Александр Сычев из Санкт-Петербурга стал бронзовым призером в компетенции «Слесарь санитарно-технических систем».
Отметим, что чемпионат посетили свыше 2 тыс. человек. Участники и эксперты демонстрировали свои навыки и мастерство в 21 востребованной компетенции. По итогам победителями стали 63 конкурсанта. Помимо соревнований конкурсанты могли попробовать свои силы в семи демонстрационных компетенциях, пройти профтестирование и ознакомиться с новыми профессиями.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.