Два участника СВО из Петербурга завоевали награды чемпионата «Абилимпикс»

Петербуржец Роман Молчанов стал лучшим в компетенции «Сетевое и системное администрирование». Он не в первый раз участвует в подобных мероприятиях — на прошлогоднем национальном чемпионате по профмастерству среди инвалидов он занял третье место в компетенции «Веб-разработка (программирование)». Александр Сычев из Санкт-Петербурга стал бронзовым призером в компетенции «Слесарь санитарно-технических систем».