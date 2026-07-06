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Нижегородские троллейбусы № 8 приостановили работу из-за обрыва кабеля

Движение трамваев № 8 временно остановили в Нижнем Новгороде 6 июля.

Источник: Живем в Нижнем

Движение троллейбусов № 8 временно остановили в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в Центре развития транспортных систем 6 июля.

Остановка движения связана с обрывом контактного провода на улице Ужгородской. Информации о том, когда троллейбусы вернутся на линию, пока нет.

Напомним, движение трамваев № 27 возобновили в Нижнем Новгороде 6 июля. На маршруте курсируют восемь единиц транспорта.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут купить транспортные карты в продуктовых магазинах. Их будут продавать в магазинах «Магнит» и «Пятерочка» с августа.