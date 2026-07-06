Красноярцам рассказали, как получить профессию психолога и перезапустить карьеру

Профессия психолога сегодня является одной из самых востребованных в сфере помощи людям, образования и бизнеса. Всё больше людей рассматривают её как вторую профессию или направление для смены карьеры. Это связано с ростом уровня стресса, запросом на психологическую поддержку и развитием онлайн-консультирования.