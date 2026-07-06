Красноярцам рассказали, как получить профессию психолога и перезапустить карьеру

Профессия психолога сегодня является одной из самых востребованных в сфере помощи людям, образования и бизнеса. Всё больше людей рассматривают её как вторую профессию или направление для смены карьеры. Это связано с ростом уровня стресса, запросом на психологическую поддержку и развитием онлайн-консультирования.
Получить квалификацию можно разными путями — от классического высшего образования до программ профессиональной переподготовки, которые позволяют быстро войти в профессию. Для выбора программы можно рассмотреть образовательные направления, представленные на специализированных платформах, включая institut-medicina.ru/krasnoyarsk/psikhologiya/.
Программы обучения обычно включают широкий набор дисциплин:
общая психология и психология личности; возрастная психология; основы психодиагностики; методы психологического консультирования; основы психотерапии; семейная и детская психология; этика психолога и профессиональные стандарты.
Такой набор позволяет будущим специалистам сформировать как теоретическую базу, так и практические навыки взаимодействия с клиентами.
Современные образовательные программы часто реализуются в удобных форматах: дистанционное обучение через онлайн-платформы, самостоятельное изучение материалов в личном кабинете, видеолекции и практические задания, итоговое тестирование, поддержка кураторов и преподавателей. Это особенно важно для тех, кто совмещает обучение с работой или уже имеет другую профессию.
При выборе курса будущим специалистам рекомендуют обращать внимание на наличие лицензии у образовательной организации, объём программы, количество практических занятий, формат обучения и документ, который выдаётся по окончании.
После завершения обучения выпускники могут работать психологами-консультантами, семейными, детскими и школьными психологами, экспертами по профориентации, а также вести частную практику. Подробнее о программах обучения и профессиональной переподготовки можно узнать на сайте institut-medicina.ru/.
Реклама. АНО ДПО «НАМО им. Н. А. Бородина». erid: 2VfnxwK969Z.